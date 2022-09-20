Закона о цифровой валюте еще нет. Но налоги на майнинг уже придумали

Минфин работает над законопроектом, который описывает механизм возможных расчетов в цифровой валюте.
Причем майнинг обсуждается как отдельная зона для регулирования.
Самый острый вопрос – налогообложение.
«Майнинг должен облагаться налогом при выходе с цифровой валюты в фиат», - сообщил Иван Чебесков, директор Департамента финансовой политики.
Фиат – это любая законная валюта любого государства (рубль, доллар, йена, юань и прочее).
Выход в фиат должен осуществляться в тот период, когда валюта была намайнена.
Нельзя копить цифровые деньги и не выводить их в реальную валюту годами, чтобы не платить налоги.
Если человек смог заработать (намайнить) валюту, то он должен перевести ее в реальные деньги в этом же налоговом периоде и заплатить налоги.
Что касается налогообложения операций с цифровыми валютами, то тут все проще – налог будут брать с дохода.