Криптовалюта

Закона о цифровой валюте еще нет. Но налоги на майнинг уже придумали

Полного перехода на цифровые деньги ждать не надо, а вот регулировать доходы от цифровой валюты Минфин планирует.

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Минфин работает над законопроектом, который описывает механизм возможных расчетов в цифровой валюте.

Причем майнинг обсуждается как отдельная зона для регулирования.

Самый острый вопрос – налогообложение.

«Майнинг должен облагаться налогом при выходе с цифровой валюты в фиат», - сообщил Иван Чебесков, директор Департамента финансовой политики.

Фиат – это любая законная валюта любого государства (рубль, доллар, йена, юань и прочее).

Выход в фиат должен осуществляться в тот период, когда валюта была намайнена.

Нельзя копить цифровые деньги и не выводить их в реальную валюту годами, чтобы не платить налоги.

Если человек смог заработать (намайнить) валюту, то он должен перевести ее в реальные деньги в этом же налоговом периоде и заплатить налоги.

Что касается налогообложения операций с цифровыми валютами, то тут все проще – налог будут брать с дохода.

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