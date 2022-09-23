ФСБУ

Бухгалтеры путаются в новых ФСБУ. Разъясним сложные вопросы по всем пяти стандартам

27 сентября смотрите вебинар «Пять новых ФСБУ: топ вопросов и ответов». За час объясним, какие сложности у практиков вызывают новые стандарты по запасам, аренде и т.д. И как с ними разобраться.

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Бухгалтеры работают по новым ФСБУ уже 9 месяцев, а вопросы через консультации на Клерке, на курсах повышения квалификации и в чатах в Telegram не прекращаются.

Смотрите вебинар «Пять новых ФСБУ: топ вопросов и ответов» на канале Красный уголок бухгалтера.

В программе:

  • Применение профессионального суждения, принципов существенности и рациональности к новым правилам бухгалтерского учета и ФСБУ.
  • Топ вопросов по ФСБУ 5/2019 Запасы. Возможные упрощения в учете и специфика оценки запасов в отдельных ситуациях.
  • Топ вопросов по основным средствам и капитальным вложениям (ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020).
  • Топ вопросов по аренде (ФСБУ 25/2018). Определение срока аренды для целей бухгалтерского учета. Компоненты, входящие в состав арендных платежей. Условия для упрощенного порядка перехода к новым правилам учета аренды.
  • ФСБУ 27/2021 Документы и документооборот.

Начало в 15:00 мск 27 сентября.

Экстренная информация! Что делать работодателю из-за частичной мобилизации?

Все про воинский учет по новым правилам на вебинаре:

• Информация в военкомат;
• Увольнения из-за призыва;
• Воинский учет в 1С;
• Заполнение карточек;

Уже 28 сентября.
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Всего 990 рублей вместо 2990.

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