Бухгалтеры путаются в новых ФСБУ. Разъясним сложные вопросы по всем пяти стандартам

Бухгалтеры работают по новым ФСБУ уже 9 месяцев, а вопросы через консультации на Клерке, на курсах повышения квалификации и в чатах в Telegram не прекращаются.
Смотрите вебинар «Пять новых ФСБУ: топ вопросов и ответов» на канале Красный уголок бухгалтера.
В программе:
- Применение профессионального суждения, принципов существенности и рациональности к новым правилам бухгалтерского учета и ФСБУ.
- Топ вопросов по ФСБУ 5/2019 Запасы. Возможные упрощения в учете и специфика оценки запасов в отдельных ситуациях.
- Топ вопросов по основным средствам и капитальным вложениям (ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020).
- Топ вопросов по аренде (ФСБУ 25/2018). Определение срока аренды для целей бухгалтерского учета. Компоненты, входящие в состав арендных платежей. Условия для упрощенного порядка перехода к новым правилам учета аренды.
- ФСБУ 27/2021 Документы и документооборот.
Начало в 15:00 мск 27 сентября.