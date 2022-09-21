Если работник по своей инициативе работает на час больше, ему за это не заплатят

В Роструд обратился отец-одиночка. Чтобы забирать ребенка из школы, он попросил установить ему неполный рабочий день – на 1 час короче. Ему пошли навстречу.

Но потом ребенка из школы стала забирать бабушка, а отец продолжил работать, как раньше – с 8 до 17 часов.

Но работодатель продолжает табелировать 7 часов и платит тоже только за 7 часов.

Роструд пояснил, что раз был переход на неполное время, то это время и оплатят.

Если сотрудник находится на работе по собственной инициативе (без указаний на то работодателя), то работодатель не обязан оплачивать работу сверх того периода, который был согласован с работником.