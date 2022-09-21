Общество

⚡️Секретарь Совета по правам человека: ограниченно годных к службе призывать не будут

Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов рассказал, кого мобилизация не коснется.

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«Ограниченно годных к службе призывать не будут», – заявил Точенов.

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