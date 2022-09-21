«Ограниченно годных к службе призывать не будут», – заявил Точенов.
⚡️Секретарь Совета по правам человека: ограниченно годных к службе призывать не будут
Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов рассказал, кого мобилизация не коснется.
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