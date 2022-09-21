Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал почти до 2000 пунктов

На открытии торгов индекс Московской биржи падал на 9,45%, почти до 2000 пунктов. Индекс РТС снижался более чем на 11%, до 1025 пунктов.

По состоянию на 10:15 индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2102,72 пунктов (–5,1%), индекс РТС – 1 068,47 пунктов (–7,43%).

Курс доллара растет на 2,34%, до 62,02 руб./$. Евро вырос на 1,34%, до 61,1 руб./€.

Лидеры снижения:

• «Роснефть» (–11,33%, до 293,4);

• Polymetal (–11,18%, до 318,6);

• ПИК (–11,43%, до 600);

• МТС (–11,34%, до 201).

Индексы и курс упали на фоне новостей о мобилизации и призыве 300 тыс. резервистов.

