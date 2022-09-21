Как бухгалтеру начать бизнес с доходом от 100 тыс. рублей за пару месяцев

Записывайтесь на вебинар «Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев».

Обсудим:

как сделать первый шаг несмотря на страх;

какие услуги продавать в первую очередь;

где взять первых клиентов;

как своего работодателя сделать своим клиентом на аутсорсе.

Автор вебинара – Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.

Все участники в подарок получат чек-лист «30 способов: где брать клиентов на бухгалтерские услуги».

Встречаемся завтра 22 сентября 2022 г., 12:00 мск.