Как бухгалтеру начать бизнес с доходом от 100 тыс. рублей за пару месяцев

Записывайтесь на вебинар «Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев».
Обсудим:
- как сделать первый шаг несмотря на страх;
- какие услуги продавать в первую очередь;
- где взять первых клиентов;
- как своего работодателя сделать своим клиентом на аутсорсе.
Автор вебинара – Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.
Все участники в подарок получат чек-лист «30 способов: где брать клиентов на бухгалтерские услуги».
Встречаемся завтра 22 сентября 2022 г., 12:00 мск.