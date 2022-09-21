Ипотека

Сбер закрыл прием заявок на сельскую ипотеку. Весь бюджет на нее ушел всего за пять дней

Сбер приостановил прием новых заявок по программе «Сельская ипотека».

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Из-за большого спроса Сбер приостановил прием новых заявок по программе льготного кредитования «сельская ипотека», сообщает «Интерфакс».

Прием заявок открыли 15 сентября и за 5 дней в банк было подано заявок на сумму 20 млрд руб.

О том, когда прием заявок будет восстановлен, банк сообщит дополнительно.

По программе «сельской ипотеки» можно приобрести участок с жилым домом или построить его самостоятельно.

Ставка на кредит при строительстве дома – 3%, а при покупке готового жилья – 2,7%.

Максимальная сумма кредита – 5 млн руб.

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