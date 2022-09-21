Вы знаете, что проверяют налоговики в онлайн-школах?

Интернет-услуги вообще довольно капризная сфера, к которой еще и налоговики стали придираться.
29 сентября 2022 г., 15:00 мск. состоится вебинар для бухгалтеров онлайн-школ
Приходите, разберем:
- Какая форма регистрации подходит для онлайн-школы;
- Как выбрать систему налогообложения для онлайн-школы: ОСН, УСН, патент (только ИП), самозанятый;
- Как заполнять отчетность для онлайн-школы;
- Как принимать платежи в интернете (Яндекс касса, Тинькофф интернет эквайринг, Робокасса, Яндекс деньги и т.д);
- Как вести бухучет онлайн-школы.
Вебинар бесплатный. После прохождения выдаем сертификат.