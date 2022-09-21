Вебинары для бухгалтеров

Вы знаете, что проверяют налоговики в онлайн-школах?

Онлайн-школы появляются как грибы после дождя. Но стоит признать, что бухгалтеры пока плавают в особенностях учета и налогообложения в этой сфере.

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Интернет-услуги вообще довольно капризная сфера, к которой еще и налоговики стали придираться. 

29 сентября 2022 г., 15:00 мск. состоится вебинар  для бухгалтеров онлайн-школ

Приходите, разберем: 

  1. Какая форма регистрации подходит для онлайн-школы;
  2. Как выбрать систему налогообложения для онлайн-школы: ОСН, УСН, патент (только ИП), самозанятый;
  3. Как заполнять отчетность для онлайн-школы; 
  4. Как принимать платежи в интернете (Яндекс касса, Тинькофф интернет эквайринг, Робокасса, Яндекс деньги и т.д);
  5. Как вести бухучет онлайн-школы.

Вебинар бесплатный. После прохождения выдаем сертификат.

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Что выбрать: штатного бухгалтера или бухгалтерский аутсорсинг?

На написании данной статьи меня натолкнула статья на Клерке «Директор не имеет права заставлять бухгалтера работать в отпуске» и комментарии к ней. Обсуждался ответ Роструда на письмо бухгалтера, которого постоянно вызывают из отпуска. Ответ длинный, с перечислением статей и законов, но, если, по сути, одни общие фразы.

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