Майнинг криптовалют разрешат только в тех регионах, где много электроэнергии

Майнинг криптовалют отрегулируют, заявляет «Интерфакс».
Власти считают возможным разрешить майнинг только в регионах с избытком электроэнергии.
«Там, где есть дефицит энергии, с моей точки зрения, надо запретить, а в энергоизбыточных регионах пусть зарабатывают», – сообщает лава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
До 1 декабря Минфин и ЦБ должны представить в Правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.
Цифровой рубль начнут тестировать в России уже в 2023.