Криптовалюта

Майнинг криптовалют разрешат только в тех регионах, где много электроэнергии

ЦБ и Минфин договорились о регулировании процесса майнинга криптовалют.

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Майнинг криптовалют отрегулируют, заявляет «Интерфакс».

Власти считают возможным разрешить майнинг только в регионах с избытком электроэнергии.

«Там, где есть дефицит энергии, с моей точки зрения, надо запретить, а в энергоизбыточных регионах пусть зарабатывают», – сообщает лава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

До 1 декабря Минфин и ЦБ должны представить в Правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

Цифровой рубль начнут тестировать в России уже в 2023.

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