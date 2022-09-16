ЦБ начнет тестировать цифровой рубль уже весной 2023

О тестировании цифрового рубля на реальных клиентах банка весной 2023 года сообщила Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».
В тестовом режиме сейчас находятся 15 банков.
- Тестируется процесс открытия кошелька на платформе цифрового рубля;
- Налаживается процесс перевода цифрового рубля между гражданами;
- Изучаются особенности оплаты цифровым рублем товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кодов;
Проверить все это на реальных клиентах запланировано весной 2023.
«Здесь очень много вопросов технологических. И нам очень важно, чтобы было доверие к этой новой форме цифрового рубля, все вопросы кибербезопасности были решены, чтобы это было бесшовно, удобно для людей и комфортно», – подчеркивает глава ЦБ.
Помимо тестирования на реальных клиентах в 2023 году планируется запустить пилотный проект на платформе цифрового рубля – смарт-контракты.
Полностью запустить цифровой рубль в экономику запланировано в 2025 году.
Бояться цифрового рубля не стоит, он почти ничем не отличается от безналичной оплаты.