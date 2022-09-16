Цифровой рубль

ЦБ начнет тестировать цифровой рубль уже весной 2023

Банк России начнет тестировать цифровой рубль на реальных клиентах уже с 1 апреля 2023.

Версия для печати

О тестировании цифрового рубля на реальных клиентах банка весной 2023 года сообщила Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».

В тестовом режиме сейчас находятся 15 банков.

  • Тестируется процесс открытия кошелька на платформе цифрового рубля;
  • Налаживается процесс перевода цифрового рубля между гражданами;
  • Изучаются особенности оплаты цифровым рублем товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кодов;

Проверить все это на реальных клиентах запланировано весной 2023.

«Здесь очень много вопросов технологических. И нам очень важно, чтобы было доверие к этой новой форме цифрового рубля, все вопросы кибербезопасности были решены, чтобы это было бесшовно, удобно для людей и комфортно», – подчеркивает глава ЦБ.

Помимо тестирования на реальных клиентах в 2023 году планируется запустить пилотный проект на платформе цифрового рубля – смарт-контракты.

Полностью запустить цифровой рубль в экономику запланировано в 2025 году.

Бояться цифрового рубля не стоит, он почти ничем не отличается от безналичной оплаты.

Бухгалтеры, законно оптимизировать НДС и не попасть под «око» АСК НДС-2 возможно!

Кирилл Соппа — налоговый эксперт, который знает про АСК НДС-2 все. Вместе с ним вы разберетесь, как избежать рисков и построить систему выгодного налогового планирования.

Узнаете о лазейках в системе налоговиков АСК НДС-2 и научитесь:

• разбираться в законных налоговых схемах по НДС;
• вести грамотное налоговое планирование по НДС;
• понимать, как именно и под кого копают налоговики и как подготовиться к проверкам.

Получите видеоуроки эксперта со скидкой 49% за 5400 рублей. Смотрите программу курса здесь или заполните форму ниже — начните работать с НДС как профи.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Страховые взносы

Тариф страховых взносов сделают единым: как это будет работать

С 2023 г. вместо ПФР и ФСС будет образован единый Социальный фонд. Для создания системы, в рамках которой будут исчисляться и уплачиваться страховые взносы, в законы внесли много поправок.

Тариф страховых взносов сделают единым: как это будет работать
Обзоры для бухгалтера

«Клерк.Дайджест» — пять лучших постов блога за неделю. Про ошибки в учете, комиссии ИФНС и законную экономию налогов

Сегодня пятница, пора отдыхать и смотреть, чем мы согрели сердца наших любимых читателей на этой неделе. Отложите рабочие дела, берите кружку с теплым какао, читайте и спасайтесь от осенней хандры.

«Клерк.Дайджест» — пять лучших постов блога за неделю. Про ошибки в учете, комиссии ИФНС и законную экономию налогов
Читать еще