50 тыс. рублей ежемесячно. Доплата мобилизованным из Москвы

Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей.

Если человек получит тяжелое ранение (контузию, травму, увечье), сверху заплатят еще 1 млн. рублей.

Все это прописано в указе мэра Москвы № 52-УМ от 22.09.2022 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации», пишет Regnum.

Кроме того, иностранным гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации в Москве, предоставят те же меры социальной поддержки, что и москвичам.