Экономика России

Бюджет РФ на 2023 год будет с дефицитом в 2% ВВП

В проекте бюджета на ближайшие 3 года заложен рост экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

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Доходы в 2023 году запланированы в сумме свыше 26,13 трлн рублей. Это меньше, чем 2022 году, но существенно больше, чем в 2021 году.

Расходы по сравнению с этим годом немного увеличатся — до 29,56 трлн рублей.

Бюджет будет дефицитным. Покрывать бюджет будут за счет государственных заимствований.

Дефицит составит 2% ВВП в 2023 году. К 2025 году он снизится до 0,7%.

Для достижения таких параметров подготовлены налоговые новации: справедливое изъятие части природной ренты, которая возросла в результате изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары, пояснил Антон Силуанов.

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