Общество

За мобилизованными жителями Хабаровского края сохранят рабочие места

Губернатор подписал постановление, по которому за мобилизованными жителями региона сохранят рабочие места.

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Все мобилизованные жители Хабаровского края сохранят рабочие места.

Постановление уже подписано губернатором, сообщает «Архангельск онлайн».

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