За мобилизованными жителями Хабаровского края сохранят рабочие места

Все мобилизованные жители Хабаровского края сохранят рабочие места.
Постановление уже подписано губернатором, сообщает «Архангельск онлайн».
Губернатор подписал постановление, по которому за мобилизованными жителями региона сохранят рабочие места.
Все мобилизованные жители Хабаровского края сохранят рабочие места.
Постановление уже подписано губернатором, сообщает «Архангельск онлайн».
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Губернатор подписал постановление, по которому за мобилизованными жителями региона сохранят рабочие места.
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