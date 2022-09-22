📞 Горячая линия по мобилизации – звоните 122

В России создали единый колл-центр по вопросам частичной мобилизации, сообщают «РИА Новости».
Узнать все можно по телефону 122
Звонки принимают, как от мобилизованных граждан и их родственников, так и от представителей организаций.
Задавать свои вопросы по теме частичной мобилизации теперь можно по телефону горячей линии 122.
В России создали единый колл-центр по вопросам частичной мобилизации, сообщают «РИА Новости».
Узнать все можно по телефону 122
Звонки принимают, как от мобилизованных граждан и их родственников, так и от представителей организаций.
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