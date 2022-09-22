Маткапитал проиндексируют на 12,4% и введут ежемесячные выплаты на первых детей

То есть платить будут и на первого ребенка тоже. Критерий нуждаемости – если доход не превышает 2 прожиточных минимумов на человека.

Размер выплаты – прожиточный минимум на ребенка.

Таким образом, например, если семья сейчас получает выплаты на первого ребенка из бюджета, она может продолжить их получать до достижения ребенком возраста 3 лет, пояснил Минтруд.

С 1 февраля маткапитал проиндексируют на 12,4%.

Таким образом, его размер составит: