Маткапитал проиндексируют на 12,4% и введут ежемесячные выплаты на первых детей

То есть платить будут и на первого ребенка тоже. Критерий нуждаемости – если доход не превышает 2 прожиточных минимумов на человека.
Размер выплаты – прожиточный минимум на ребенка.
Таким образом, например, если семья сейчас получает выплаты на первого ребенка из бюджета, она может продолжить их получать до достижения ребенком возраста 3 лет, пояснил Минтруд.
С 1 февраля маткапитал проиндексируют на 12,4%.
Таким образом, его размер составит:
- 589,5 тысяч рублей на первого ребенка;
- 779 тысяч рублей на второго ребенка.