Детские пособия

Маткапитал проиндексируют на 12,4% и введут ежемесячные выплаты на первых детей

Сейчас из средств маткапитала можно ежемесячно получать выплаты на второго ребенка. С 2023 года платить будут независимо от очередности рождения ребенка.

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То есть платить будут и на первого ребенка тоже. Критерий нуждаемости – если доход не превышает 2 прожиточных минимумов на человека.

Размер выплаты – прожиточный минимум на ребенка.

Таким образом, например, если семья сейчас получает выплаты на первого ребенка из бюджета, она может продолжить их получать до достижения ребенком возраста 3 лет, пояснил Минтруд.

С 1 февраля маткапитал проиндексируют на 12,4%.

Таким образом, его размер составит:

  • 589,5 тысяч рублей на первого ребенка;
  • 779 тысяч рублей на второго ребенка.

 

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