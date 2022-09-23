Закрываются газовые заправки. На них нет спроса

По территории России начали закрываться газовые заправки, пишут «Известия».
В 2022 году уже закрыто 18 станций из 650.
Около 40% газовых заправок в стране могут закрыться из-за снижения спроса на газомоторное топливо.
Остальные 60% заправок принадлежат «Газпрому».
Эксперты называют причину закрытия газовых заправок – субсидии на их строительство от государства.
Недобросовестные предприниматели получают субсидии, строят дешевую заправку, покупают старые системы хранения и после закрывают бизнес, не рассчитывая на долгосрочную работу.
Правительство выделило дополнительные меры поддержки на перевод транспорта с бензина на газ.
Из 50 млн авто в стране переведены на газ всего 2–3%.
Недавно закрылись газовые заправки в Московской области и Поволжье.