Общество

Закрываются газовые заправки. На них нет спроса

Число газовых заправок в России сокращается, из-за невысокого спроса на газомоторное топливо.

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По территории России начали закрываться газовые заправки, пишут «Известия».

В 2022 году уже закрыто 18 станций из 650.

Около 40% газовых заправок в стране могут закрыться из-за снижения спроса на газомоторное топливо.

Остальные 60% заправок принадлежат «Газпрому».

Эксперты называют причину закрытия газовых заправок – субсидии на их строительство от государства.

Недобросовестные предприниматели получают субсидии, строят дешевую заправку, покупают старые системы хранения и после закрывают бизнес, не рассчитывая на долгосрочную работу.

Правительство выделило дополнительные меры поддержки на перевод транспорта с бензина на газ.

Из 50 млн авто в стране переведены на газ всего 2–3%.

Недавно закрылись газовые заправки в Московской области и Поволжье.

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