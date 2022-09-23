Мобилизованные граждане смогут переводить деньги семье

Все призванные в рамках частичной мобилизации смогут переводить свой заработок родственникам, сообщает «Интерфакс».
Члены семей мобилизованных россиян могут получать от них начисленное на персональный счет довольствие как военнослужащих по контракту.
Довольствие будет начисляться ежемесячно, в зависимости от воинского звания и должности.
К тому же, Генштаб сообщает о надбавках, связанных с условиями прохождения службы.
Некоторые регионы обещали дополнительные выплаты своим мобилизованным жителям.
В первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призваны танкисты, артиллеристы, водители и водители-механики.