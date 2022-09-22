Общество

⚡️Мобилизовать будут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей. И только с боевым опытом

Представители Минобороны рассказали подробности о том, кого и как будут призывать. Собрали самое главное с брифинга.

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Вот основные тезисы, которые сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Владимир Цимлянский (согласно «РИА Новости»):

1. Призывать будут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.

Главный критерий — наличие боевого опыта.

2. Смотреть будут в основном на факторы из первого пункта, воинское звание значения не имеет.

3. По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55.

4. Не призовут, если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета.

5. Также не получат повестки постоянно проживающие за границей россияне, которые не состоят на воинском учете.

6. Могут призвать, если гражданин РФ подходит под критерии мобилизации и при этом находится за рубежом в краткосрочной поездке.

Все, кого призовут по частичной мобилизации, получат статус контрактников.

Все новости о том, что сейчас известно о мобилизации в России, можно прочитать здесь. А самые важные вопросы по воинскому учету обсудим на вебинаре 28 сентября.

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