Ситибанк больше не открывает счета в иностранных валютах. Но обслуживает старые

Прием заявлений на открытие валютных счетов в Ситибанке тоже временно приостановлен, сообщает «РБК».
А вот обслуживание ранее открытых счетов проводится в штатном режиме по установленным тарифам.
С 22 сентября Ситибанк не открывает новые счета в иностранных валютах.
Прием заявлений на открытие валютных счетов в Ситибанке тоже временно приостановлен, сообщает «РБК».
А вот обслуживание ранее открытых счетов проводится в штатном режиме по установленным тарифам.
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