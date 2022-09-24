Вернуть деньги за жилье, купленное у банкрота, скоро станет проще

Возврат денежных средств за имущество, купленное у банкрота, упростится и ускорится, сообщает «Ъ».

Сейчас, если сделку признают недействительной, то покупатель претендует на возврат средств наравне с остальными кредиторами.

А значит рассчитывать на возврат всей суммы практически невозможно.

КС признал такую ситуацию неконституционной, в связи с чем Минэкономразвития подготовило изменения в закон о банкротстве.

Если купленное у банкрота жилье единственное для покупателя, то вернуть деньги можно вне очереди и полную сумму, если сделку признают недействительной.

К тому же, покупателю разрешат остаться в спорном жилье, пока жилье не продадут на торгах.

Имущество реализуется на торгах с установлением минимальной цены, которая должна на 5% превышать сумму сделки по ранее совершенной купле-продаже.