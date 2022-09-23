Дебетовые карты

Карты «Мир» в Узбекистане не обслуживают. Временно и не из-за санкций

Владельцы карт «Мир» могут столкнуться с отказом платежей. Проблему списывают на техническую сторону, а не на осторожность перед американскими санкциями.

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В Узбекистане c 23 сентября приостановлено обслуживание карт «Мир».

Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет о том, что приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – «Мир» за рубежом.

Кобейджинговые карты UZCARD – «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре ПС UZCARD на территории Республики Узбекистан.

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