В Узбекистане c 23 сентября приостановлено обслуживание карт «Мир».
Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет о том, что приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – «Мир» за рубежом.
Кобейджинговые карты UZCARD – «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре ПС UZCARD на территории Республики Узбекистан.
Карты «Мир» в Узбекистане не обслуживают. Временно и не из-за санкций
Владельцы карт «Мир» могут столкнуться с отказом платежей. Проблему списывают на техническую сторону, а не на осторожность перед американскими санкциями.
В Узбекистане c 23 сентября приостановлено обслуживание карт «Мир».
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