Цены на билеты за рубеж выросли на 77%. Повысился и спрос на жилье за границей

Частичная мобилизация повлияла на рост цен на авиабилеты за границу и увеличение спроса на жилье за рубежом, пишет «Forbes».
За сутки средняя стоимость авиабилетов за рубеж выросла на 77%.
90% россиян покупают билет в один конец.
Спросом пользуются Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Таиланд и ОАЭ.
Количество поисков и бронирований отелей в страны СНГ выросло в 5 раз.
В 14 раз чаще искали жилье в Армении.
Если гражданин не получил повестку, то он может отправиться в поездку куда угодно.