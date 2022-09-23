Цены на билеты за рубеж выросли на 77%. Повысился и спрос на жилье за границей

Частичная мобилизация повлияла на рост цен на авиабилеты за границу и увеличение спроса на жилье за рубежом, пишет «Forbes».

За сутки средняя стоимость авиабилетов за рубеж выросла на 77%.

90% россиян покупают билет в один конец.

Спросом пользуются Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Таиланд и ОАЭ.

Количество поисков и бронирований отелей в страны СНГ выросло в 5 раз.

В 14 раз чаще искали жилье в Армении.

Если гражданин не получил повестку, то он может отправиться в поездку куда угодно.