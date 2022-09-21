В безвизовые страны раскуплены авиабилеты до пятницы. Границы не закрыты

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты, следует из данных авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов, пишет РБК.



По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше пятницы, 23 сентября, и он стоит 76 тыс. руб. Рейс выполняет «Аэрофлот». На сайте авиакомпании этого билета уже нет, ближайший доступный прямой рейс – 25 сентября (58,6 тыс. руб.). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тыс. руб.

Аналогичная ситуация с прямыми рейсами из Москвы в Ереван. На сайте «Аэрофлота» на 23 сентября остались билеты только в бизнес-класс (от 122 тыс. руб.).

Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» можно купить также не раньше чем на 23 сентября и за 74,5 тыс. руб.

В Ташкент также можно купить билет начиная с 23 сентября (у «Аэрофлота» – за 64 тыс. руб.).

Никаких новых ограничений на выезд за границу не вводилось. Ссылается на Ростуризм канал «Раньше всех. Ну почти».

«Аэрофлот» и S7 не вводят ограничений на продажу билетов за границу и работают в штатном режиме, сообщают «Известия».

Паника с вылетами связана с объявлением о начале мобилизации.