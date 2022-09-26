Вебинары для бухгалтеров

Как увольнять призывников и о чем информировать военкомат. В среду смотрите вебинар «Воинский учет в организации».

За последние дни вышло много информации о правилах работы с трудовыми договорами и документами мобилизованных. Мы подготовили вебинар для кадровиков, бухгалтеров и руководителей, которые отвечают за ведение воинского учета.

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Организации обязаны создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих компаниях. Еще необходимо предоставлять отчетность по бронированию.

28 сентября в 15:00 мск. обсудим правила воинского учета

Программа встречи:

  • Обязанности по ведению воинского учета в организации;
  • Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету;
  • Информирование военкоматов;
  • Порядок увольнения работника в связи с призывом на военную службу;
  • Ведение воинского учета в 1С:ЗУП.

Записывайтесь, после прохождения выдаем сертификат.

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Все про воинский учет по новым правилам на вебинаре:

• Информация в военкомат;
• Увольнения из-за призыва;
• Воинский учет в 1С;
• Заполнение карточек;

Уже 28 сентября.
Успейте записаться, пока есть места!
Всего 990 рублей вместо 2990.

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