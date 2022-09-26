Как увольнять призывников и о чем информировать военкомат. В среду смотрите вебинар «Воинский учет в организации».

Организации обязаны создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих компаниях. Еще необходимо предоставлять отчетность по бронированию.
28 сентября в 15:00 мск. обсудим правила воинского учета
Программа встречи:
- Обязанности по ведению воинского учета в организации;
- Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету;
- Информирование военкоматов;
- Порядок увольнения работника в связи с призывом на военную службу;
- Ведение воинского учета в 1С:ЗУП.
Записывайтесь, после прохождения выдаем сертификат.