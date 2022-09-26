Mazda свернет производство в России. Но продажи и ТО пока не прекратит

Концерн по производству автомобилей Mazda рассматривает возможности свернуть производство в России, пишет «Интерфакс».

Компания уже приостановила работу с группой «Соллерс Авто» во Владивостоке и ищет пути полного прекращения производства в России.

Основная причина такого решения – сбои в цепочке поставок.

Руководство пока не заявляет о том, чтобы сворачивать продажи или техническое обслуживание.

В 2021 году на совместном предприятии «Соллерс Авто» и Mazda было выпущено 29 тыс. автомобилей.

На прошлой неделе о полном уходе с российского рынка и закрытии производства заявила Toyota.