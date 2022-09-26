Общество

Mazda свернет производство в России. Но продажи и ТО пока не прекратит

Вслед за Toyota Mazda тоже сообщила о своих планах свернуть производство в России. Пока только производство, продажи или техническое обслуживание прекращать не будут.

Версия для печати

Концерн по производству автомобилей Mazda рассматривает возможности свернуть производство в России, пишет «Интерфакс».

Компания уже приостановила работу с группой «Соллерс Авто» во Владивостоке и ищет пути полного прекращения производства в России.

Основная причина такого решения – сбои в цепочке поставок.

Руководство пока не заявляет о том, чтобы сворачивать продажи или техническое обслуживание.

В 2021 году на совместном предприятии «Соллерс Авто» и Mazda было выпущено 29 тыс. автомобилей.

На прошлой неделе о полном уходе с российского рынка и закрытии производства заявила Toyota.

Экстренная информация! Что делать работодателю из-за частичной мобилизации?

Все про воинский учет по новым правилам на вебинаре:

• Информация в военкомат;
• Увольнения из-за призыва;
• Воинский учет в 1С;
• Заполнение карточек;

Уже 28 сентября.
Успейте записаться, пока есть места!
Всего 990 рублей вместо 2990.

ЗАПИСАТЬСЯ ПО ССЫЛКЕ

Валюта

Получить наличные с валютных вкладов и счетов теперь еще сложнее. Банк самостоятельно установит курс обмена

ЦБ изменил условия по выдаче наличных с валютных счетов и вкладов. Вся валюта, зачисленная после 9 сентября, будет выдаваться в рублях по курсу ниже курса ЦБ.

Повышение квалификации

Общество

Работодатели выбивают для своих брони. Растет число профессий, не попадающих под мобилизацию

Министерства, ведомства и отрасли каждый день дополняют списки профессий, не попадающих под мобилизацию. Некоторые предприятия становятся в очередь за бронью для своих сотрудников.

Мероприятия

Разместить
Бизнес-психология

Профессиональная деформация логиста: чего ждать от опытного сотрудника?

Термин «профессиональная деформация» все чаще звучит в кругах HR-ов и специалистов по подбору персонала. Для многих работа уже не просто часть жизни, а часть их личности. Что такое профессиональная деформация и как она выглядит у логистов? Попробуем разобраться.

Профессиональная деформация логиста: чего ждать от опытного сотрудника?
НДС

Бюджетная субсидия на покупку оборудования. С НДС или без

Поводом для комментария стало письмо Минфина от 18.08.2022. Чиновники ответили региональным лизинговым компаниям, но тема касается всех, кто получает субсидии из бюджета на покупку имущества. Подробности – в статье.

Бюджетная субсидия на покупку оборудования. С НДС или без

Почта – это ахиллесова пята большинства компаний во время процедуры выемки

Как бы это парадоксально ни звучало, но наибольшие сложности во время процедуры выемки бизнес создает себе сам. Просто потому что не относится к этому мероприятию контроля серьезно. В 8 из 10 случаев компании просто игнорируют возможность выемки.

Почта – это ахиллесова пята большинства компаний во время процедуры выемки
Самозанятые

Как перейти на НПД с других спецрежимов

Разнообразие специальных налоговых режимов, применяющихся в нашей стране, дают возможность малому и среднему бизнесу, в зависимости от его экономической ситуации, выбрать наиболее выгодный, соответствующий моменту, вид налогообложения. Законодательство однозначно трактует правила перехода с УСН, ЕСХН и ПСН на НПД.

Как перейти на НПД с других спецрежимов
Читать еще