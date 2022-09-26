Люди стали тратить больше на еду. А вот на одежду и электронику деньги экономят

Ажиотажный спрос на одежду и обувь был заметен в начале 2022 года, а к апрелю – маю сократился на 20-25%, сообщает «РБК».

В летние месяцы объемы продаж несколько стабилизировались, но объем покупок был меньше, чем летом 2021.

В июне 2022 продажи одежды были на 18% ниже, чем в июне 2021, а средний чек в 2022 году на 19% ниже, чем в 2021.

Электронику летом 2022 покупали на 11% меньше, чем летом прошлого года.

В августе – сезоне традиционных распродаж, количество приобретенных товаров в категории «одежда и обувь» упало на 14%.

Рост продаж летом 2022 года был замечен в продуктовых магазинах. В августе продажи выросли на 8%.

К тому же, ритейлеры заметили, что растет спрос в основном на дешевые продукты и продукцию длительного хранения.