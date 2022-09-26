Получить наличные с валютных вкладов и счетов теперь еще сложнее. Банк самостоятельно установит курс обмена

Комиссия с таких операций взиматься не будет, сообщают «Известия».
Банк России изменил правила выдачи наличных с валютных счетов: если средства оказались на счету после 9 сентября, то банки имеют право установить собственный курс конвертации валюты.
Например, в Альфа-банке предлагают курс обмена – 51,8 руб./доллар. В ВТБ – 54,1 руб./доллар, а в Сбере – 58,1 руб. за доллар.
В течение дня курсы меняются, поэтому лучше уточнять актуальную информацию в ваших банках.
Вообще сейчас повышенный спрос на наличку, показатель вырос в 9 раз.