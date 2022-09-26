Интеррос продал 7,5% акций Росбанка в инвестиционную компанию Русфинанс

Владимир Потанин продал 7,5% акций Росбанка в Русфинанс, сообщает «Frank Media».

Есть вероятность, что бумаги используют для мотивационной программы сотрудников Росбанка через цифровые финансовые активы.

Потанин решил сделать сотрудников компании – бенефициарами, то есть получающими не только заработную плату, но и прибыль от эффективной работы.

Так, он планирует мотивировать сотрудников к более эффективной деятельности.

В компании такое мероприятие назвали «народным капитализмом».

50% акций Росбанка «Интеррос» передаст в фонд Потанина.