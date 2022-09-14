50% акций Росбанка «Интеррос» передаст в фонд Потанина

В апреле этого года компания «Интеррос» Владимира Потанина приобрела Росбанк, а недавно начался процесс передачи 50% акций банка в благотворительный фонд предпринимателя, пишет «Интерфакс».

После завершения передачи акций целевой капитал фонда достигнет 100 млрд руб., что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность благотворительных программ.

10% акций банка «Интеррос» направит на мотивацию сотрудников. Потанин планирует сделать из них бенефициаров банка, считая это лучшей мотивацией для работы.

«Принятые решения - не первый и не последний мой шаг по передаче капитала на общественно-полезные цели», – добавил Потанин.

Благотворительный фонд Владимира Потанина существует с 1999 года и активно занимается поддержкой образования и культуры.