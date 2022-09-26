Малый и средний бизнес

На платформе МСП еще три региона добавили свои сервисы поддержки. Это Тульская область, Красноярский край и ЯНАО

На Цифровой платформе МСП.РФ появились услуги для предпринимателей еще 3 регионов – Красноярского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Всего на платформе доступно 214 региональных мер поддрежки для 18 регионов, указывают на официальном портале «мсп.рф».

Предприниматели могут пользоваться доступными федеральными сервисами поддержки, а также региональными.

Регионы подключаются к платформе постепенно, чтобы можно было адаптировать сервисы для удобства пользователей.

Для предпринимателей Красноярского края доступны сервисы по записи на обучающие мероприятия, организацию или участие в ярмарках, маркетинговое сопровождение бизнеса, помощь с бизнес-планированием, помощь в получении разрешительной документации.

Бизнес в Тульской области может обратиться за поддержкой в продвижении по социальным сетям, пройти обучение для повышения квалификации.

Предприниматели Ямало-Ненецкого автономного округа могут подать заявление на компенсацию фрашизы, компенсацию расходов на подключение к инженерным сетям, «одно окно» для инвестора.

Уже более 9 тысяч предпринимателей подали заявки на «региональные меры поддержки».

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