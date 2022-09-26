На пенсии, пособия и больничные в 2023 году потратят 13,5 трлн рублей

Бюджетный трансфер составит 5 млрд руб., в том числе 667 млрд руб. – на компенсацию льготных тарифов (для IT, МСП, НКО).
Проект бюджета СФР опубликован на федеральном портале.
Поступления от взносов планируют такие:
- на ОПС – 7,3 трлн рублей;
- на ОСС – 856 млрд. рублей;
- на НСиПЗ – 182 млрд. рублей.
С 2023 года будет единый тариф взносов и единая база.
Как считает Минтруд, это позволит охватить социальным страхованием граждан, которые трудятся по договорам ГПХ, увеличивать максимальные размеры выплат по больничным листам, а также избавит работодателей от избыточной отчетности.