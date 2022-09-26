Пенсии

На пенсии, пособия и больничные в 2023 году потратят 13,5 трлн рублей

С 2023 года выплатой пенсии, детских пособий, больничных займется новый Социальный фонд. Его запланированный доход – 13,7 трлн рублей с учетом трансферов, расходы – 13,5 трлн руб.

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Бюджетный трансфер составит 5 млрд руб., в том числе 667 млрд руб. – на компенсацию льготных тарифов (для IT, МСП, НКО).

Проект бюджета СФР опубликован на федеральном портале.

Поступления от взносов планируют такие:

  • на ОПС – 7,3 трлн рублей;
  • на ОСС – 856 млрд. рублей;
  • на НСиПЗ – 182 млрд. рублей.

С 2023 года будет единый тариф взносов и единая база.

Как считает Минтруд, это позволит охватить социальным страхованием граждан, которые трудятся по договорам ГПХ, увеличивать максимальные размеры выплат по больничным листам, а также избавит работодателей от избыточной отчетности.

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