6 тысяч россиян въехали в Казахстан. На границе они указали, что для трудоустройства

«С начала 2022 года в Казахстан прибыли 262 тыс. российских граждан, 6017человек указали основной целью въезда – трудоустройство», – передает «Kazakh24.info» слова министра труда Казахстана Тамары Дуйсеновой.
В республике ежедневно мониторят иностранцев, которые въезжают, чтобы трудоустроиться.
В Казахстане сейчас 8,7 млн занятых.
Иностранная квота на такое количество трудоустроенных в Казахстане – 28 тыс. чел.
Пока из них заняты только 15 тыс. мест.
Для граждан из ЕАЭС квота не требуется, они могут спокойно въезжать и работать в Казахстане.
Сейчас в Казахстане работает больше 25 тыс. российских граждан.
Какие именно специалисты выезжают в Казахстан для работы, ведомство не уточняло.
С сегодняшнего дня на границе с Казахстаном усилили контроль за проверкой документов.