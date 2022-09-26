Ограничений на передвижение граждан в России не предусматривается, так сообщили в Министерстве обороны, пишет официальный телеграм канал Минобороны России.
Передвижения россиян по территории страны ограничивать не будут
В условиях проведения частичной мобилизации на территории России ограничений на передвижение граждан не предусматривается, заверили в Минобороны
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