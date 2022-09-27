Мораторий на валютные проверки действует до 31 декабря 2022 года. Но не по всем нарушениям

Разъяснение по поводу моратория на валютные проверки ФНС дает в письме от 30.06.2022 № ШЮ-4-17/8270@.
Мораторий введен постановлением Правительства от 28.05.2022 № 977.
Если в рамках одной проводимой проверки также выявлены нарушения, срок давности по которым истекает после 31 декабря 2022 года, то проводить проверку в отношении таких нарушений не надо, заявляет ФНС.
Если проверку ведет прокуратура, то мораторий не действует.
Также мораторий не распространяется на:
- нарушения, связанные с исполнением нормативки, принятой начиная с 28.02.2022, которая устанавливает специальные экономические меры в связи с недружественными действиями иностранных государств;
- нарушения валютного законодательства, связанные с куплей-продажей валюты, минуя уполномоченные банки, и нарушения, связанные с валютными расчетами между резидентами без использования банковских счетов в уполномоченных банках в наличной форме.
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