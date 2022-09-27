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В AppStore больше не скачать приложение «ВКонтакте»

Приложение соцсети «ВКонтакте» пропало 26 сентября из магазина приложений для iOS AppStore.

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Все приложения холдинга VK исчезли из App Store, пишет издание «Код Дурова». После удаления приложения ВКонтакте для iOS также пропали и другие приложения из экосистемы соцсети – VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.

Также из магазина приложений исчезли программы всей экосистемы холдинга VK, в том числе и почта Mail․ru

Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, должны работать как обычно. В магазине приложений для Android Google Play все вышеперечисленные приложения остались.

В сентябре из магазина приложений AppStore удалили и картографический сервис 2ГИС.

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