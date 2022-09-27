Общество

Агрономов, гидротехников, производителей стройматериалов просят освободить от мобилизации

К IT и перевозчикам присоединились аграрии и производители стройматериалов. Отрасли просят ведомства брони для своих специалистов, с некоторых фабрик людей призывают цехами.

Версия для печати

Отраслевые ассоциации просят Минсельхоз помочь с отсрочкой для работников аграрного сектора. Под угрозой уборочная кампания, есть риски, что сорвется технологический цикла производства.

Нехватка кадров приведет к снижению производства, а потом и к росту цен на фрукты, ягоды и овощи.

Под мобилизацию могут подпасть работники, которых почти невозможно заменить: агрономы, гидротехники, специалисты по защите растений, инженеры.

С аналогичной просьбой в правительство обратились производители стройматериалов, где в первые дни под мобилизацию попали целые цеха, пишет «Ъ». Кроме того, военный призыв может затронуть высококвалифицированных специалистов, а им сложно найти замену.

Свое письмо главе Минпромторга Денису Мантурову направила Ассоциация производителей трубопроводных систем.

Экстренная информация! Что делать работодателю из-за частичной мобилизации?

Все про воинский учет по новым правилам на вебинаре:

• Информация в военкомат;
• Увольнения из-за призыва;
• Воинский учет в 1С;
• Заполнение карточек;

Уже 28 сентября.
Успейте записаться, пока есть места!
Всего 1400 рублей вместо 2990.

ЗАПИСАТЬСЯ ПО ССЫЛКЕ

Кредитование

Цель оправдывает средства: как научный центр искал деньги на борьбу с глобальным потеплением

Ученые ищут способы борьбы с глобальным потеплением. Для изучения скоплений метана, ускоряющих процесс таяния, им понадобилось особое судно. Андрей Кошурников — руководитель научно-исследовательского центра «МГУ-геофизика», рассказал как Тинькофф Бизнес помог построить уникальную яхту.

Цель оправдывает средства: как научный центр искал деньги на борьбу с глобальным потеплением

Повышение квалификации

Ведение бизнеса

Срочная релокация бизнеса из России в ОАЭ: с чего начать?

Вопрос как защитить свои активы в кризис волнует предпринимателей уже несколько месяцев. События, которые разворачиваются последние дни, заставляют принимать решения очень быстро. Одно из решений: переезд в ОАЭ, вместе с бизнесом. Почему именно туда? Какие нюансы стоит учесть при переезде?

Срочная релокация бизнеса из России в ОАЭ: с чего начать?
Налог на прибыль

Бизнес просит не брать налог на прибыль с доходов от конвертации валютных кредитов

Из-за санкций крупные банки переводили валютные кредиты бизнеса в рублевые. Из-за этого у заемщиков возникают доходы от валютной переоценки обязательства. Российский совет торговых центров просит освободить бизнес от налога с таких доходов.

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерия

Инвентаризация в бюджетном учреждении: важные моменты

Перед составлением годовой отчетности, при выявлении фактов хищения или порчи имущества бюджетному учреждению необходимо провести инвентаризацию. Как это сделать правильно, каким образом учесть результаты проверки, расскажем далее в нашей статье.

Инвентаризация в бюджетном учреждении: важные моменты
Платежные системы

Как начать принимать платежи, не выходя из соцсетей: в России и в других странах

Соцсети уже давно перестали выступать в роли платформы для общения. Сегодня они объединяют такие важные сервисы и приложения, где удобно слушать музыку, заказывать такси и делать покупки, не выходя из привычного интерфейса.

Как начать принимать платежи, не выходя из соцсетей: в России и в других странах
Бизнес-психология

Как стать лучшим из лучших в профессии бухгалтера

Разные профессии в общественном сознании приобретают со временем гендерную (или, попросту говоря, половую) окраску. Официантка встречается в жизни чаще, чем самец этого вида обслуживающего персонала. То же с секретаршами.

Как стать лучшим из лучших в профессии бухгалтера
Читать еще