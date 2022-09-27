Агрономов, гидротехников, производителей стройматериалов просят освободить от мобилизации

Отраслевые ассоциации просят Минсельхоз помочь с отсрочкой для работников аграрного сектора. Под угрозой уборочная кампания, есть риски, что сорвется технологический цикла производства.
Нехватка кадров приведет к снижению производства, а потом и к росту цен на фрукты, ягоды и овощи.
Под мобилизацию могут подпасть работники, которых почти невозможно заменить: агрономы, гидротехники, специалисты по защите растений, инженеры.
С аналогичной просьбой в правительство обратились производители стройматериалов, где в первые дни под мобилизацию попали целые цеха, пишет «Ъ». Кроме того, военный призыв может затронуть высококвалифицированных специалистов, а им сложно найти замену.
Свое письмо главе Минпромторга Денису Мантурову направила Ассоциация производителей трубопроводных систем.