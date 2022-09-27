Собственность на землю

В ЕГРН внесут сведения о незарегистрированной недвижимости, если права на нее возникли до 31 января 1998 года

Наследники собственников недвижимости, которая не была зарегистрирована, смогут оформить свои права. Выявлять такую недвижимость и вносить о ней данные в ЕГРН будут местные власти.

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Они это делают и сейчас. Но скоро расширят перечень лиц, в отношении которых может проводиться эта процедура.

Такой законопроект разработали депутаты, в том числе Павел Крашенинников, сообщает Госдума.

Речь идет о случаях, когда право собственности возникло до 31 января 1998 года.

Кроме того, будут устанавливать членов ЖСК, которые приобрели право собственности на квартиру, гараж в силу внесения своего паевого взноса.

Выявленный объект недвижимости будут вносить в ЕГРН в течение 5 дней с согласия собственника.

 

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Собственность на землю

В ЕГРН внесут сведения о незарегистрированной недвижимости, если права на нее возникли до 31 января 1998 года

Наследники собственников недвижимости, которая не была зарегистрирована, смогут оформить свои права. Выявлять такую недвижимость и вносить о ней данные в ЕГРН будут местные власти.

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