В ЕГРН внесут сведения о незарегистрированной недвижимости, если права на нее возникли до 31 января 1998 года

Они это делают и сейчас. Но скоро расширят перечень лиц, в отношении которых может проводиться эта процедура.

Такой законопроект разработали депутаты, в том числе Павел Крашенинников, сообщает Госдума.

Речь идет о случаях, когда право собственности возникло до 31 января 1998 года.

Кроме того, будут устанавливать членов ЖСК, которые приобрели право собственности на квартиру, гараж в силу внесения своего паевого взноса.

Выявленный объект недвижимости будут вносить в ЕГРН в течение 5 дней с согласия собственника.