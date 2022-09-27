Мобилизация

В Хабаровском крае в список системообразующих предприятий внесут IT, связь и СМИ

Губернатор Хабаровского края поручил расширить список системообразующих предприятий в регионе, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность.

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Губернатор считает, что работать должен весь спектр экономики, а не только оборонно-промышленный комплекс, передает его слова «Ъ».

Власти края рассмотрят возможность внести в список системообразующих предприятий:

  • организации здравоохранения и образования;
  • коммунального комплекса;
  • транспортного обеспечения;
  • сельского хозяйства;
  • СМИ;
  • IT;
  • связи.

Такие изменения помогут не допустить кризиса в экономике Хабаровского края.

МСП просит освободить от частичной мобилизации квалифицированные кадры.

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Отпуска

Если сотрудника мобилизовали, когда он был в отпуске, удерживать отпускные у него не надо

На время мобилизации действие трудового договора приостанавливается. Но некоторые работники, получившие повестки, находились в отпуске, за который работодатель уже выплатил отпускные. Возвращать их не надо.

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