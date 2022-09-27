В Хабаровском крае в список системообразующих предприятий внесут IT, связь и СМИ

Губернатор считает, что работать должен весь спектр экономики, а не только оборонно-промышленный комплекс, передает его слова «Ъ».

Власти края рассмотрят возможность внести в список системообразующих предприятий:

организации здравоохранения и образования;

коммунального комплекса;

транспортного обеспечения;

сельского хозяйства;

СМИ;

IT;

связи.

Такие изменения помогут не допустить кризиса в экономике Хабаровского края.

МСП просит освободить от частичной мобилизации квалифицированные кадры.