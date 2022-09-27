В Хабаровском крае в список системообразующих предприятий внесут IT, связь и СМИ

Губернатор считает, что работать должен весь спектр экономики, а не только оборонно-промышленный комплекс, передает его слова «Ъ».
Власти края рассмотрят возможность внести в список системообразующих предприятий:
- организации здравоохранения и образования;
- коммунального комплекса;
- транспортного обеспечения;
- сельского хозяйства;
- СМИ;
- IT;
- связи.
Такие изменения помогут не допустить кризиса в экономике Хабаровского края.
МСП просит освободить от частичной мобилизации квалифицированные кадры.