Цена билета в плацкартный вагон вырастет с 1 октября на 6,5%

Тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах РЖД, АО «ФПК», «Пассажирской компании Сахалин», «Железных дорог Якутии», и «Гранд Сервис Экспресса» будут увеличены на 6,5% уже с 1 октября 2022 года, сообщает «Интерфакс».

Приказ о повышении тарифов опубликовала ФАС на официальном портале правовой информации.

Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах регулятор устанавливает ежегодно.

Стоимость может меняться в зависимости от календарного сезона.

Тарифы на проезд в вагонах «купе», «СВ» и «люкс» изменялись на 4,3% в начале года.