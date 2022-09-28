Мобилизация

80% работодателей не вели воинский учет до мобилизации. Им надо заполнить карточки гражданина, информировать военкоматы

С 21 сентября интерес к теме воинского учета значительно вырос. До этого многие компании почти не вели воинский учет сотрудников.

Версия для печати

Не более 20% российских компаний ведут воинский учет своих сотрудников, сообщают «Ведомости».

С 21 сентября число обращений в консалтинговые агентства с вопросом о воинском учете сотрудников выросло на 20%.

Большинство запросов связано с частичной мобилизацией.

Все работодатели обязаны вести воинский учет своих сотрудников.

Это закреплено в законах «Об обороне», «О воинской обязанности», «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Если вы никогда этим не занимались или хотите знать ваши обязанности в нынешней ситуации, смотрите наш вебинар по воинскому учету.

Вебинар пройдет сегодня в 15:00 мск.

Приходите, обсудим:

  • Обязанности по ведению воинского учета в организации;
  • Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету;
  • Информирование военкоматов;
  • Трудовые отношения с работником в связи с призывом на военную службу;
  • Ведение воинского учета в 1С:ЗУП.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

ЕАЭС

Как вести бизнес с Казахстаном

Многие компании сегодня в поисках новых рынков заключают договоры с компаниями из Казахстана. Поговорим сегодня о том, как правильно отрегулировать договорные отношения, как отчитаться и заплатить НДС по таким сделкам.

Как вести бизнес с Казахстаном

Повышение квалификации

Подотчет, командировки

НДФЛ при направлении в командировку в ЛДНР и последствия референдума

Рассматривается порядок обложения НДФЛ суточных работникам, направленным в командировку в Донецкую или Луганскую народные республики, а также последствия референдума о присоединении к России.

Мероприятия

Разместить
Маркировка товаров

Маркировка воды: какие изменения ждут бизнес с 1 ноября 2022 и в 2023 году

В этой статье мы рассмотрим, что изменится в работе с маркировкой для упакованной воды, более подробно разобрав будущие изменения, а также поговорим о положительных результатах и для чего маркировка нужна.

Маркировка воды: какие изменения ждут бизнес с 1 ноября 2022 и в 2023 году
Самозанятые

Что выбрать: ИП или самозанятость. Плюсы, минусы, особенности вывода денег

Перед начинающим бизнесменом встает вопрос, какой налоговый статус выбрать, чтобы легально вести свое небольшое дело. Правильность выбора зависит от четкого понимания и планирования бизнес-процессов, а также нюансов работы в определенном статусе и применяемой системе налогообложения.

Что выбрать: ИП или самозанятость. Плюсы, минусы, особенности вывода денег
Читать еще