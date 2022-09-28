80% работодателей не вели воинский учет до мобилизации. Им надо заполнить карточки гражданина, информировать военкоматы

Не более 20% российских компаний ведут воинский учет своих сотрудников, сообщают «Ведомости».
С 21 сентября число обращений в консалтинговые агентства с вопросом о воинском учете сотрудников выросло на 20%.
Большинство запросов связано с частичной мобилизацией.
Все работодатели обязаны вести воинский учет своих сотрудников.
Это закреплено в законах «Об обороне», «О воинской обязанности», «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Если вы никогда этим не занимались или хотите знать ваши обязанности в нынешней ситуации, смотрите наш вебинар по воинскому учету.
Приходите, обсудим:
- Обязанности по ведению воинского учета в организации;
- Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету;
- Информирование военкоматов;
- Трудовые отношения с работником в связи с призывом на военную службу;
- Ведение воинского учета в 1С:ЗУП.