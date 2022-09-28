Эмигрантов последних дней примут обратно. Без наказаний, если человек не нарушил закон

Россия – правовое государство. Граждане, уехавшие во время частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий, цитируют главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова «РИА Новости».

С точки зрения конституции любой может свободно покинуть территорию РФ, если нет никаких, описанных законодательством обременений.

Если гражданин нарушил закон, то он подлежит административной или уголовной ответственности.

Списки выезжающих россиян не ведутся.

Существует единая база данных граждан, пересекающих границу.

На границе с Грузией гражданам РФ, подлежащих мобилизации, могут вручить повестку.