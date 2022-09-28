Мобилизация

Эмигрантов последних дней примут обратно. Без наказаний, если человек не нарушил закон

Никаких правовых последствий для таких граждан не ожидается.

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Россия – правовое государство. Граждане, уехавшие во время частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий, цитируют главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова «РИА Новости».

С точки зрения конституции любой может свободно покинуть территорию РФ, если нет никаких, описанных законодательством обременений.

Если гражданин нарушил закон, то он подлежит административной или уголовной ответственности.

Списки выезжающих россиян не ведутся.

Существует единая база данных граждан, пересекающих границу.

На границе с Грузией гражданам РФ, подлежащих мобилизации, могут вручить повестку.

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Учет в строительстве

Договоры на выполнение строительно-монтажных работ

Как в свое время на одном из проводимых семинаров (сейчас, к сожалению, приглашать меня практически перестали) образно выразился сотрудник фирмы, выполняющей функции технического заказчика: Мы — «ноги» застройщика. И вознаграждение, которое технический заказчик получает за всю эту беготню по конторам и кабинетам, они, на своём внутреннем сленге, называли «копытными».

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Берегите женщин от налоговой!

Опыт показывает: женщина — самое слабое звено при любой проверке и на допросе! Подавить проверяемого — основная цель любого проверяющего. Ответьте на вопрос: кого проще подавить мужчину или женщину? Вопрос философский, но практика показывает, что женщина легче поддается давлению.

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