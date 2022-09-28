Госбанки Турции не получили предписаний остановить работу с картами МИР

В турецких банках VakfBank и Halkbank сообщили, что никаких препятствий к проведению финансовых операций с российской платежной системой МИР на утро 28 сентября у них нет, пишет «Ъ».
Операции продолжаются в штатном режиме.
В Halkbank сообщили, что власти могут сообщить о приостановке приема карт МИР уже сегодня.
Турция разрабатывает альтернативную платежную систему для работы с Россией.
Накануне появилась информация, что госбанки Турции Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBan перестали принимать карты МИР.