Госбанки Турции перестали принимать карты МИР

Об этом факте сообщает турецкий телеканал NTV, который цитирует «Российская газета».

По какой причине МИР перестал работать, пока неясно. Но проблемы с использованием российской платежной системы в последнее время происходят часто.

А с самого сайта МИРа исчез раздел «География». Точнее, он есть, но говорится там теперь только о России:

Еще больше последних новостей о картах МИР и о том, чем платить за рубежом теперь, можно почитать по ссылке.