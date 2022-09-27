Банковские карты

Госбанки Турции перестали принимать карты МИР

Три государственных турецких банка не работают с российскими картами вслед за частными банками.

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Об этом факте сообщает турецкий телеканал NTV, который цитирует «Российская газета».

По какой причине МИР перестал работать, пока неясно. Но проблемы с использованием российской платежной системы в последнее время происходят часто.

Так, еще 20 сентября стало известно, что с МИРом не работают частные турецкие банки. Также за последние дни платежи по российским картам перестали проходить в Узбекистане, во Вьетнаме и Казахстане.

А с самого сайта МИРа исчез раздел «География». Точнее, он есть, но говорится там теперь только о России:

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Еще больше последних новостей о картах МИР и о том, чем платить за рубежом теперь, можно почитать по ссылке.

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