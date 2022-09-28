В призывной комиссии можно оспорить повестку, если гражданин не годен

Если вы получили повестку, но у вас есть отсрочка или бронь, то необходимо:

Явиться в военкомат и представить комиссии документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва; Если вы считаете решение комиссии ошибочным, то его можно оспорить в призывной комиссии по мобилизации в вашем регионе; Если вы студент, то можно обратиться на горячую линию Минобрнауки по вопросам мобилизации обучающихся. Если вы считаете, что вашу отсрочку или бронь не учили, то подавайте заявление в военную прокуратуру.

Такие разъяснения появились на сайте «Объясняем.рф».

Множество повесток по ошибке пришли мужчинам в Белгородской области. Губернатор подтвердил, что их аннулируют.