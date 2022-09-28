Общество

Пенсионеры готовятся к чемпионату по финансовой грамотности

Первый чемпионат по финансовой грамотности в России для пенсионеров пройдет с 28 сентября по 3 октября.

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20 регионов России готовы провести первый чемпионат по финансовой грамотности для пенсионеров, сообщают в пресс-центре Минфина.

Участвовать могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Участникам предложат различные тестовые и творческие задания на разные темы – от финансового планирования до защиты от мошенников.

Первый этап чемпионата пройдет на региональных площадках организаций-партнеров в Брянске, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Иваново, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Смоленске, Сургуте, Туле, Ульяновске, Чебоксарах, Якутске и Ярославле.

Все участники получат памятные сертификаты.

Финал чемпионата состоится 18 октября на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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