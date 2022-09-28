Пенсионеры готовятся к чемпионату по финансовой грамотности

20 регионов России готовы провести первый чемпионат по финансовой грамотности для пенсионеров, сообщают в пресс-центре Минфина.
Участвовать могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Участникам предложат различные тестовые и творческие задания на разные темы – от финансового планирования до защиты от мошенников.
Первый этап чемпионата пройдет на региональных площадках организаций-партнеров в Брянске, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Иваново, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Смоленске, Сургуте, Туле, Ульяновске, Чебоксарах, Якутске и Ярославле.
Все участники получат памятные сертификаты.
Финал чемпионата состоится 18 октября на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова.