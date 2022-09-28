Декларация по налогу на имущество

За 2022 год надо сдавать декларацию по налогу на имущество новой формы

ФНС утвердила форму и формат декларации по налогу на имущество организаций. Новый бланк надо сдавать за 2022 год, но не ранее 1 января 2023 года.

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Налоговики на своем сайте рассказали, какие изменения внесли.

1. Добавили раздел 2.2 «Сумма налога, исчисленного с применением налогового вычета для СЗПК» для налогового вычета по ст. 382.1 НК РФ.

2. Раздел 3 «Сумма налога, исчисленного исходя из определения налоговой базы по кадастровой стоимости» будет заполняться только иностранными организациями по недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости.

3. Реализована возможность применения налоговых льгот для объектов на территории «Сириус»

4. Можно заполнять декларацию по недвижимости организации, утратившей статус участника соглашения о СЗПК.

Напомним, с 2023 организации не включают в декларацию сведения об объектах, облагаемых по кадастровой стоимости.

Если у компании есть только такие объекты, то декларацию она вообще не сдает.

Новая форма декларации утверждена приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@.

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