За 2022 год надо сдавать декларацию по налогу на имущество новой формы

Налоговики на своем сайте рассказали, какие изменения внесли.

1. Добавили раздел 2.2 «Сумма налога, исчисленного с применением налогового вычета для СЗПК» для налогового вычета по ст. 382.1 НК РФ.

2. Раздел 3 «Сумма налога, исчисленного исходя из определения налоговой базы по кадастровой стоимости» будет заполняться только иностранными организациями по недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости.

3. Реализована возможность применения налоговых льгот для объектов на территории «Сириус»

4. Можно заполнять декларацию по недвижимости организации, утратившей статус участника соглашения о СЗПК.