Мобилизация

У мобилизованных граждан, которые платят алименты, сумма выплат будет вычитаться из денежного довольствия

Если гражданин платит алименты, то после мобилизации сумма выплат будет автоматически удерживаться из денежного довольствия.

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Об этом сообщили на недавно запущенном правительством портале «Объясняем.рф».

Перечень доходов для удержания алиментов утвержден постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.

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Мобилизация

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Мобилизация

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