У мобилизованных граждан, которые платят алименты, сумма выплат будет вычитаться из денежного довольствия

Об этом сообщили на недавно запущенном правительством портале «Объясняем.рф».
Перечень доходов для удержания алиментов утвержден постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.
Если гражданин платит алименты, то после мобилизации сумма выплат будет автоматически удерживаться из денежного довольствия.
Об этом сообщили на недавно запущенном правительством портале «Объясняем.рф».
Перечень доходов для удержания алиментов утвержден постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.
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Порядок действий при призыве на службу руководителя компании.
Власти Санкт-Петербурга предложили предпринимателям самостоятельно определить, какие сотрудники критически необходимы для предприятия.
Если гражданин платит алименты, то после мобилизации сумма выплат будет автоматически удерживаться из денежного довольствия.
Акты об освобождении от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов и лиц с учетными степенями опубликуют в ближайшие дни. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
Впереди вас ждет серия статей, которые будут посвящены нормативной базе, связанной с мобилизацией. И если мы говорим о правительственных чиновниках экономического блока, то в части, касающейся мобилизации, они работают очень быстро и очень качественно. Их бы усилия, да в нужном бы направлении…
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Бухгалтеры смогут переводить электронные документы из одного формата в другой, использовать как перевод электронного документа в бумажный, так и наоборот.
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Предельный возраст призыва рядовых и сержантского состава — до 50 лет, младших офицеров — до 60 лет, старших офицеров — до 65 лет.