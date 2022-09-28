Мобилизация

В Москве отзывают повестки, которые выслали ошибочно

Сергей Собянин рассказал о результатах дополнительной проверки мобилизационных повесток.

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Сотрудники московских военкоматов и других служб заново проверяют учетные данные военнообязанных, зарегистрированных в столице.

А уже разосланные повестки проверяют, соответствуют ли они требованиям Указов Президента и приказов Минобороны России.

В некоторых случаях, повести были отправлены ошибочно. Их отзывают, подтвердил мэр на своем сайте.

Если вас призвали, но вы не соответствуете требованиям по мобилизации, звоните 122 или +7 (495) 777-77-77

С понедельника в военкоматах работают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

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