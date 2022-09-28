Вебинары для бухгалтеров

Есть всего пять законов стратегии построения и развития бухгалтерского бизнеса. С выручкой до 1 млн рублей в месяц

Завтра Академия Аутсорсинга проводит вебинар о том, как бухгалтеру на аутсорсе выйти на стабильный доход и получить уверенность в себе и бизнесе. Для читателей «Клерк» – скидка 100%.

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Приходите, вам расскажут:

  • Как поднять цены без потери клиентов;
  • Как сделать сразу правильно и без ошибок;
  • Как перейти от беспорядка и операционки 24/7 к управляемому системному бизнесу;
  • Почему стоит строить и масштабировать бух.бизнес, и чем грозит отсутствие системы в компании;
  • Как собрать сильную команду, которая приносит результат, а не проблемы;

После лекции вы сможете задать свои вопросы. А также получить в подарок «5 видео-советов по развитию бухгалтерского бизнеса» и «20 способов для привлечения клиентов».

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Трудовое право

Мобилизованных сотрудников на срочных трудовых договорах можно увольнять, не дожидаясь их возвращения

На время мобилизации трудовой договор приостанавливается. Это касается всех договоров, в том числе и срочных. Но при этом в ТК прописано такое основание для увольнения как окончание срока договора.

Отчетность в ПФР

🔥 «Военсл», «Приостановление», «Возобновление». Введут новые коды для форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД

Период приостановки трудового договора с мобилизованными и контрактниками идет в стаж для пенсии. Для этого нужна специальная маркировка в формах СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД. Скоро ее введут.

Инвестиции

ПИФы. Что такое коллективные инвестиции?

Коллективные инвестиции работают таким образом, что деньги от множества частных инвесторов поступают в фонд, которым управляет управляющая компания или профессиональный менеджер. Собранные в общий фонд от разных инвесторов деньги вкладываются в различные ценные бумаги, драгметаллы, недвижимость и другие инвестиционные инструменты.

ПИФы. Что такое коллективные инвестиции?
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