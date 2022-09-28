Есть всего пять законов стратегии построения и развития бухгалтерского бизнеса. С выручкой до 1 млн рублей в месяц

- Как поднять цены без потери клиентов;
- Как сделать сразу правильно и без ошибок;
- Как перейти от беспорядка и операционки 24/7 к управляемому системному бизнесу;
- Почему стоит строить и масштабировать бух.бизнес, и чем грозит отсутствие системы в компании;
- Как собрать сильную команду, которая приносит результат, а не проблемы;
После лекции вы сможете задать свои вопросы. А также получить в подарок «5 видео-советов по развитию бухгалтерского бизнеса» и «20 способов для привлечения клиентов».