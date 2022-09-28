Закон о кредитных каникулах приняла Госдума. Их смогут получить не только призывники по ЧМ, но контрактники других силовых структур и ИП

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы.
Это же право будет у членов их семей, включая супругов, а также иждивенцев.
Заемщикам дали право обратиться в банк с требованием изменить условия договора, чтобы появилась отсрочка на время службы. Можно просить уменьшить размер платежей в течение льготного периода.
Обратиться за кредитными каникулами можно:
- в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года;
- если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась.
Каникулы можно установить не ранее 21 сентября.
Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.
Кредитные каникулы дали также добровольцам и контрактникам, заключившим контракт в том числе с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб.
Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории РФ, но задействованы в СВО.
Воспользоваться отсрочкой также смогут индивидуальные предприниматели.
Если заемщик погибнет или получит инвалидность I группы, кредит будет списан целиком.