Закон о кредитных каникулах приняла Госдума. Их смогут получить не только призывники по ЧМ, но контрактники других силовых структур и ИП

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы.

Это же право будет у членов их семей, включая супругов, а также иждивенцев.

Заемщикам дали право обратиться в банк с требованием изменить условия договора, чтобы появилась отсрочка на время службы. Можно просить уменьшить размер платежей в течение льготного периода.

Обратиться за кредитными каникулами можно: в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года;

если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась.

Каникулы можно установить не ранее 21 сентября.

Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.

Кредитные каникулы дали также добровольцам и контрактникам, заключившим контракт в том числе с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб.

Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории РФ, но задействованы в СВО.

Воспользоваться отсрочкой также смогут индивидуальные предприниматели.

Если заемщик погибнет или получит инвалидность I группы, кредит будет списан целиком.